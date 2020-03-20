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HAKKARİ Kahraman mehmetçikten, sağlık çalışanlarına videolu teşekkür

Kahraman mehmetçikten, sağlık çalışanlarına videolu teşekkürHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde vatan savunması yapan mehmetçikler, sosyal medyada paylaştıkları videolu mesajda, sağlık çalışanlarına teşekkür edip, verilen komutun ardından alkış yaptı.

20.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:46

Kahraman mehmetçikten, sağlık çalışanlarına videolu teşekkür

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde vatan savunması yapan mehmetçikler, sosyal medyada paylaştıkları videolu mesajda, sağlık çalışanlarına teşekkür edip, verilen komutun ardından alkış yaptı.

Şemdinli ilçesinin Ergül Tepe üst bölgesinde görev yapan Kamonda Taburu askerleri, sosyal medya hesabında bir video paylaştı. Üst bölgede görevli Tim Komutanının, elinde silahlarıyla hazır kıta bekleyen askerlerinin önünde sağlık çalışanlarına yönelik mesaj verdi. Tim Komutanı," Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailemiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız" mesajı sonrası, askerler 'dikkat' komunun ardından alkış yaptı.

HAKKARİ Kahraman mehmetçikten, sağlık çalışanlarına videolu teşekkür

Kaynak: DHA

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HAKKARİ Kahraman mehmetçikten, sağlık çalışanlarına videolu teşekkür
Etiketler : Şemdinli, Güncel

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