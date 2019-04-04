Hakkari Kamyonet Dereye Uçtu 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaynak: DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kontrolden çıkıp, dereye uçan kamyonetin sürücüsü Yaşar Arslan yaşamını yitirirken, araçtaki 2 kişi de yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dilektaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Keçili Köyünden Dilektaşı'na, hayvanları için ot toplamaya giden Yaşar Arslan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Dilektaşı Deresi'ne düşen kamyonetin sürücüsü Yaşar Arslan, hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, isimleri öğrenilemeyen 2 yaralıyı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar tedaviye alınırken, Yaşar Arslan'ın cansız bedeni ise morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.