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Hakkari kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldularHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kızakla karda kayan aile, çatıdan düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

20.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:12
Kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular
HAKKARİ'nin ilçesinde, kızakla karda kayan aile, çatıdan düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından Esentepe Mahallesi'nde yaşayan bir aile, sokakta kızağa bindi. Ancak evlerinin önündeki yokuştan, kızaklarla kayan aile üyeleri, tek katlı bir evin çatısından düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA, (DHA)
Hakkari kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA


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