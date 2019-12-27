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Hakkari kara gömüldü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, 95 köy ve 216 mezra yolu ulaşıma kapandı.

27.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:54 Hakkari kara gömüldü
HAKKARİ (İHA) – 'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, 95 köy ve 216 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği Hakkari'de, kapalı köy ve mezra yollarının yeniden açılması için çalışmalar sürüyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 50 santimi, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 1,5 metreyi buldu.

Hakkari Valiliği, okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini, kapanan 95 köy ve 216 mezra yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin hummalı bir çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Tek katlı evlerin ve park halindeki araçların adeta kara gömüldüğü Hakkari kent merkezinde belediye ekipleri gece gündüz karla mücadele çalışması yapıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve beraberindeki ilgili birim müdürleri, 15 mahallenin yolunu denetleyerek burada yapılan karla mücadele çalışmalarını inceledi. Diyaliz hastalarının bulunduğu mahallelere ivedilikle giren belediye karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Araçların giremediği noktalarda kaldırımları kürek yardımıyla temizleyen belediye ekiplerine esnaflar da ellerine kürek alarak destek verdi. - HAKKARİ

Hakkari Valiliği, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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