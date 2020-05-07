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HAKKARİ KARAYOLUNU TRAFİĞE KAPATAN HEYELAN ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI-1

Hakkari karayolu, 35'inci kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanmıştı.

07.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:10
Hakkari karayolu, 35'inci kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanmıştı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolu açmak üzere çalışma yapmaya başlamıştı.
Yüksekova'da geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkilemiş ve yağış nedeniyle Yüksekova- Hakkari karayolunun 35'inci kilometresindeki Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana gelmişti. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları, karayolunu ulaşıma kapatmıştı. Heyelanın ardından jandarma ekipleri bölgede önlem almıştı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatmıştı.
Çalışmaların devam ettiği bölgede heyelan anının görüntüleri orrtaya çıktı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HAKKARİ (DHA)
HAKKARİ KARAYOLUNU TRAFİĞE KAPATAN HEYELAN ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI-1

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Güncel, Haber

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