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HAKKARİ Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD, kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD, kurtardıHAKKARİ'de kayalıklarda mahsur alan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

28.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:52
Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD, kurtardı
HAKKARİ'de kayalıklarda mahsur alan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Biçer Mahallesi'nde Özgür Açar'a ait keçi otlarken, dere kenarındaki kayalıklarda mahsur kaldı. Keçisini kendi imkanlarıyla kurtaramayan Açar, AFAD'dan yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla keçi halatla kurtarıldı. Keçisini teslim alan Özgür Açar, AFAD ekiplerine teşekkür etti. HAKKARİ Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD, kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: AFAD, Güncel, Haber

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