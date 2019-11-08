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Hakkari kaza şehidinin eşine 'şehadet belgesi' verildi

Kaza şehidinin eşine 'Şehadet belgesi' verildiHAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Tunceli'de arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

08.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:33
Kaza şehidinin eşine 'Şehadet belgesi' verildi
HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, 'de arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın 'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali Akbıyık, okunan duanın ardından şehadet belgesini şehidin eşi Zilan Zerek Kır'a takdim etti.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, geçen yıl 10 Nisan'da, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde nöbet sırasında arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali Akbıyık'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti. Vali Akbıyık, okunan duanın ardından, şehidin eşi Zilan Zerek Kır'a şehadet belgesini teslim etti.
Hakkari kaza şehidinin eşine 'şehadet belgesi' verildi

Tunceli, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA


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