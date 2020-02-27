Haberler » Güncel » Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor - Haber

Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

27.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:57Hakkari kent merkezide karla mücadele sürüyor
Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Çarşı merkezinin karlardan arındırılmasının ardındaN mahallelerde başlatılan yol genişletme çalışmaları da sürüyor. Kar dağlarının kapattığı yollardaki karlar kamyonlara yüklenerek kent dışına çıkartılıyor. Halen etrafı kapalı olan sanayi sitesindeki kar dağlarının taşınması içinde çalışma başlatıldığı öğrenildi. İlk etapta okul önlerindeki karları kent dışına çıkarttıklarını belirten belediye yetkilileri, sanayi bölgesindeki kar dağlarını da temizleme için çalışma başlattıklarını belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:18:35