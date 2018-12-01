Hakkari kent merkezinde kar yağışı başladı

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:02



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:02

Hakkari kent merkezinde kar yağışı başladıHAKKARİ - Hakkari'de etkisini sürdüren sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Önceki gün belirli aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bir anda bastıran kar yağışı kent merkezinde 5 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu.Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri ise, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü ancak henüz kapalı köy ve mezra yolunun bulunmadığını belirterek, yağışların etkisini bu şekilde devam etmesi halinde yüksek kesimlerde bulunan köy ve mezra yollarının kapanabileceğini belirterek, buna karşıda tüm önlemleri aldıklarını ifade ettiler.