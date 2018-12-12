Hakkari Kırsalında Silah ve Patlayıcı Bulundu

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:25



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:25

Hakkari'nin Ceylanlı köyü kırsalında silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "11 Aralık 2018 günü ilimiz merkez Ceylanlı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet dürbün ve 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ