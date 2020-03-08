HAKKARİ Kiyaris Tepesi'ne 2'nci doğa yürüyüşü
Kiyaris Tepesi'ne 2'nci doğa yürüyüşüHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bulunan ve güvenlik gerekçesiyle 30 yıl çıkılamayan Kiyaris Tepesi'ne, bu sene 2'nci kez doğa yürüyüşü düzenlendi.
08.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:16
Kiyaris Tepesi'ne 2'nci doğa yürüyüşü
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bulunan ve güvenlik gerekçesiyle 30 yıl çıkılamayan Kiyaris Tepesi'ne, bu sene 2'nci kez doğa yürüyüşü düzenlendi.
Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, Çukurca Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve bölge halkı katıldı. Hükümet Konağı önünde, saat 10.00 sıralarında toplananlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe merkezinden geçerek, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Çukurca'nın en hakim tepesi olan ve güvenliği polis özel hareket timleri tarafından sağlanan Kiyaris Tepesi'ne yürüdü. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşe katılanlara ilçe belediyesi tarafından sucuk ekmek ve içecek ikram edildi.
Kaymakam Öztürk, yürüyüşün birlik ve beraberlik içinde yapıldığını belirterek, İlçe halkımızla beraber protokol öğrencilerimiz güvenlik kuvvetlerimiz öğrencilerimiz güzel bir yürüyüş düzenlendik. Bu güzel havada güzel bir vakit geçirdik. Bu tür faaliyetler her geçen gün Çukurca'da daha fazla olacak. Kış mevsimi geride kaldı, bir nevi bahara hazırlık yürüyüşü gibi oldu. Yürüyüşe katılan herkese teşekkür ediyorum dedi.
Belediye Başkanı Dündar ise ikincisini düzenledikleri yürüyüşün anlamlı olduğunu ve bundan sonra ilçenin terörle anılmayacağını belirterek, Güzel bir gün oldu. Çukurca'nın tarihini ve kültürünü vatandaşlarımızla beraber gezdik, gördük. İlçemiz, artık terörle anılmayacak. Bu arada herkesi de tarihi kültürel değerleri olan ilçemize bekliyoruz. Çukurca, artık kesinlikle terörün cirit attığı bir yer değil, çok güvenli bir yer. Herkesi ilçemize bekliyoruz? diye konuştu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Serdar KARAÇUKURCA ( Hakkari ), (DHA)
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde bulunan ve güvenlik gerekçesiyle 30 yıl çıkılamayan Kiyaris Tepesi'ne, bu sene 2'nci kez doğa yürüyüşü düzenlendi.
Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, Çukurca Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve bölge halkı katıldı. Hükümet Konağı önünde, saat 10.00 sıralarında toplananlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe merkezinden geçerek, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Çukurca'nın en hakim tepesi olan ve güvenliği polis özel hareket timleri tarafından sağlanan Kiyaris Tepesi'ne yürüdü. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşe katılanlara ilçe belediyesi tarafından sucuk ekmek ve içecek ikram edildi.
Kaymakam Öztürk, yürüyüşün birlik ve beraberlik içinde yapıldığını belirterek, İlçe halkımızla beraber protokol öğrencilerimiz güvenlik kuvvetlerimiz öğrencilerimiz güzel bir yürüyüş düzenlendik. Bu güzel havada güzel bir vakit geçirdik. Bu tür faaliyetler her geçen gün Çukurca'da daha fazla olacak. Kış mevsimi geride kaldı, bir nevi bahara hazırlık yürüyüşü gibi oldu. Yürüyüşe katılan herkese teşekkür ediyorum dedi.
Belediye Başkanı Dündar ise ikincisini düzenledikleri yürüyüşün anlamlı olduğunu ve bundan sonra ilçenin terörle anılmayacağını belirterek, Güzel bir gün oldu. Çukurca'nın tarihini ve kültürünü vatandaşlarımızla beraber gezdik, gördük. İlçemiz, artık terörle anılmayacak. Bu arada herkesi de tarihi kültürel değerleri olan ilçemize bekliyoruz. Çukurca, artık kesinlikle terörün cirit attığı bir yer değil, çok güvenli bir yer. Herkesi ilçemize bekliyoruz? diye konuştu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Serdar KARAÇUKURCA ( Hakkari ), (DHA)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :HAKKARİ Kiyaris Tepesi'ne 2'nci doğa yürüyüşü
Etiketler : Ensar Dündar, Hakkari, Çukurca, Irak, Güncel
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