Hakkari Kızılay'dan Zihinsel Engelliye Şefkat Eli

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:06



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:06

Hakkari'nin Bay köyünde evleri selde hasar gören ve aile fertlerinin tamamı engelli olan 7 nüfuslu Çiftçi ailesine Kızılay Derneği Hakkari Şubesi sahip çıktı.Kent merkezinden 6 kilometre mesafede bulunan Bay köyünde ikamet eden Arif Çiftçi'nin evi, sağanak yağışlardan dolayı meydana gelen sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, kendisi, eşi ve çocukları engelli olan Çiftçi ailesini Bay köyündeki evlerinde ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Bozkurt, beraberinde getirdiği giyimleri kendi elleriyle çocuklara giydirdi. Aile fertlerine giyim, ayakkabı ve gıda yardımında bulunun Başkan Bozkurt, aile ile bir süre sohbet etti. Engelli olan anne Sinem Çiftçi'ye geçmiş olsun dileklerinde buluna Başkan Bozkurt, ekibi ile beraber selin geldiği evin etrafında incelemelerde bulundu. Anne Sinem Çiftçi ise, yardımlarından dolayı Başkan Bozkurt ve beraberindeki ekibine teşekkür etti. Çiftçi, "Çocuğumun birisinde kap yetmezliği var. Diğerleri ise zihinsel engelidir. Eşim ve bende engelliyiz. Meydana gelen yağışlarla birlikte evimiz arkasındaki kanal tıkanarak sel suları evimizi kullanılamaz hale getirdi. Ev eşyalarımız sel suları altında kaldığı gibi evimizde de tahribatlar meydana geldi. Yardımımıza koşan ve bizlere giyim, ayakkabı ve gıda yardımında bulunan Kızılay ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ