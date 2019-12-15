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Hakkari komandolardan öğrencilere 'mektup' teşekkürü

Komandolardan öğrencilere 'mektup' teşekkürüHakkari'de görev yapan komandolar, kendilerine mektup gönderen Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerine teşekkür etti.

15.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:18
Komandolardan öğrencilere 'mektup' teşekkürü
'de görev yapan komandolar, kendilerine mektup gönderen İlkokulu öğrencilerine teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencileri tarafından, Hakkari Dağ Komando Tugayında görevli askerlere gönderilen mektuplara ilişkin Twitter'dan teşekkür videosu yayımladı. Komandoların, "Antalya Serik Kızılören İlkokulunun kıymetli öğretmenleri ve sevgili öğrenciler; göndermiş olduğunuz mektuplar elimize ulaştı. Bizlerin buradan en büyük moral kaynağı sizin göndermiş olduğunuz mektuplardır. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakıyoruz. Gönderdiğiniz mektuplar için Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur olarak teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandığı video, 'Sevgi ve şefkatin pınarı Kahraman Mehmetçiğimize, minik yürekleriyle kocaman duygular besleyen çocuklarımızdan mektuplar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerimize, onlara vatan sevgisi aşılayan kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz' başlığı ile paylaşıldı.
Hakkari komandolardan öğrencilere 'mektup' teşekkürü

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Kaynak: DHA


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