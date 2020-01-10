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Hakkari köylüler, içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı

Köylüler, içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardıHakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kandilli köyü sakinleri, yaklaşık 1 ay önce düşen çığ nedeniyle arıza yapan içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı.

10.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:55
Köylüler, içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı
'nin ilçesine bağlı köyü sakinleri, yaklaşık 1 ay önce düşen çığ nedeniyle arıza yapan içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kandili köyünün içme suyu şebekesinde, yaklaşık 1 ay önce düşen çığ nedeniyle arıza meydana geldi. Susuz kalan köylüler de yeni bir çığ tehlikesine rağmen, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, arızanın bulunduğuoluştuğu yere gitti. Arızayı 4 saatte tamir etti. Köylüler, o anları ise cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Öte yandan bölgede kapalı olan yollar karla mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonunda ulaşıma açıldı.
Hakkari köylüler, içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı

Yüksekova, Kandilli, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA


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