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Hakkari merkezli operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

23.12.2019 20:01 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:03
merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 19 Aralık'ta Hakkari merkezli Gaziantep, Kilis, Van, Antalya, Nevşehir ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen "Şehit Özel Harekat Polis Memuru Bayram Çiçek Operasyonu"nda 51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar ve 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalandı.
Zanlılardan uyuşturucu maddenin sevkini sağladığı belirtilen "örgüt lideri" emekli okul müdürünün de aralarında bulunduğu 10'u tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 şüpheli de serbest bırakıldı.
Firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Hakkari merkezli operasyonda 78 kilo 359 gram uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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