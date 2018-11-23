23 Kasım 2018 Cuma 11:23



23 Kasım 2018 Cuma 11:23

SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin kayaklı koşu takımında ikisi kardeş 4 genç kız, katıldıkları birçok müsabakada elde ettikleri başarılarla akranlarına örnek oluyor.Yüksekova ilçesinde merak saldıkları kayaklı koşu sporunda yetenekleriyle dikkati çeken Revnak Eylül Sarı (14), Şennur Kartal (16) ve kardeş olan Havin (14) ile Berivan Kartal (16) kısa sürede katıldıkları birçok müsabakada dereceye girmeyi başardı.Çevrelerindekilerin "kızsınız, yapamazsınız" sözlerine aldırış etmeden, seçildikleri kayak takımında haftada 6 gün antrenman yaparak azimleriyle dikkati çeken Hakkari'nin "altın kızları" uluslararası müsabakalarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.Revnak Eylül, Kayaklı Koşu K2 ve Minikler Ligi Final Yarışması'nda, Berivan, Kayaklı Koşu Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda, Havin, K2 Lig Eleme Yarışması'nda ve Şennur Kayaklı da Koşu A Grubu Minikler Yarışması'nda birincilik elde ederek, gelecek vadetti.Birlikte yaptıkları antrenmanlarda arkadaşlık bağları da güçlenen ikisi kardeş 4 genç kız, zamanlarının büyük bölümünü birlikte geçiriyor.Antrenör Ören: "Hedefimiz ülkemize madalya kazandırmak"Kayak Milli Takımı Antrenörü Bayram Ören, AA muhabirine, bölgede kayaklı koşunun 1980'li yıllarda başladığını, ilçede bu branşta daha önce sadece erkeklerin yer aldığını anlattı.2000'li yıllardan sonra bu spora olan ilgilerinden dolayı kız sporcuları da takıma dahil ettiklerini aktaran Ören, "Bir akım oluşturduk, ciddi başarılar elde ettik. Bayanlarımız milli takımda yarıştı, Türkiye şampiyonalarında birincilik, ikincilik, üçüncülük kazandılar. Bu bizim için gurur verici oldu." dedi.Yüksekova'da genç kızların bu spora ilgisinin arttığına vurgu yapan Ören, şunları kaydetti:"Son yıllarda başarılı sporcular yetiştirdik. Geçen sezon yaklaşık 80 madalya aldık. Alınan madalya sayısında bayanların katkısı çok fazladır. Bayan sporcularımız birçok birincilik elde etti. Özellikle uluslararası müsabakalarda yarışacak sporcularımızın antrenmanları kaliteli şekilde devam ediyor. Haftada 6 gün olmak üzere, günde çift antrenman yapıyoruz. İnşallah başarımız, katlanarak artacaktır. Şu an 4 altın kızımız var. Bunlar çeşitli ulusal müsabakalarda birincilikler elde ettiler. Öncelikli hedefimiz ülkemize madalya kazandırmak."Kayaklı koşu sporcusu Revnak Eylül Sarı, kayaklı koşu sporunu tutkuyla bağlı olduğunu söyledi."Çocukluktan beri hayal ettiğim bir şeydi." diyen Revnak Eylül, "Kısa sürede büyük başarılar elde ettiğimi düşünüyorum. 5 aylık bir çalışmayla Türkiye birincisi olmak kolay değil. Bunu kesinlikle antrenörlerime borçluyum. Üzerimizde büyük bir emek var. Bizim için uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Biz de bu emeklerin karşılığını vermeliyiz." ifadelerini kullandı.Sarı, en büyük hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu belirterek, "Avrupa ve Balkanlardaki bütün yarışmalarda podyumu görebilmek, iyi bir derece alabilmek, başarılı olabilmek bizim için çok değerli. Biz kızlar bence böyle devam edersek, böyle antrenman yapmaya, böyle çalışmaya devam edersek çok iyi yerlere gelebiliriz." dedi.Şennur Kartal: "Çevremizdekilerin sözlerine aldırış etmedik"Şennur Kartal da kayaklı koşu sporuna ortaokulda başladığını anlattı. Ailesi ve antrenörlerinden büyük destek gördüğünü ifade eden Şennur, şunları söyledi:"Çevremizdekilerin 'kızsınız yapamazsınız' sözlerine aldırış etmedik. Zor şartlarda başladık ve iyi bir yere geldik. Ailem ve antrenörlerim çok destek oldu. Derecelerim var, Türkiye birinciliklerim, ikinciliklerim var. Bu yılki planım önce milli olmak, sonra da uluslararası derece yapmak."