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Şemdinli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma birliklerince düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

17.08.2019 09:51
Şemdinli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma birliklerince düzenlenen operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve komando birliklerince hava destekli operasyon yapıldı.

Operasyonda, silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin Basyan Çarçela grubu oldukları belirlenen teröristlerin, son bir yılda Davulcu Tepe üs bölgesine füze atılması ve taciz eylemleri, Yüksekova ilçesi Yeşildere bölgesinde güvenlik korucu noktasına saldırı, Dağlıca-Yüksekova arasında askeri konvoya düzenlenen saldırı ile son olarak 16 Ağustos 2019'da Düz Tepe üs bölgesine roketli saldırı eylemlerine katıldıkları tespit edildi.

Şemdinli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma, Şemdinli, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

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