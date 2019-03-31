Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Tahir Sakli kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tahir Sakli 3 bin 330, HDP
adayı Sami Beşer
2 bin 849, CHP
adayı Mirpenç Uysal
499 oy aldı.
-Sakli'nin özgeçmişi-
1969 Şemdinli doğumlu olan Sakli, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. AK Partinin Şemdinli İlçesi kurucu üyesi olan Sakli, partinin 8 yıl ilçe başkanlığını yaptı. Sakli evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA