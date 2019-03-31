31 Mart 2019, 20:28
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Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Hakkari

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Tahir Sakli kazandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Tahir Sakli kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Tahir Sakli 3 bin 330, HDP adayı Sami Beşer 2 bin 849, CHP adayı Mirpenç Uysal 499 oy aldı.

-Sakli'nin özgeçmişi-

1969 Şemdinli doğumlu olan Sakli, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. AK Partinin Şemdinli İlçesi kurucu üyesi olan Sakli, partinin 8 yıl ilçe başkanlığını yaptı. Sakli evli ve 3 çocuk babasıdır. Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Hakkari, Şemdinli, Güncel
Kaynak: AA