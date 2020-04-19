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HAKKARİ-Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı

Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Pyade Er Abdullah Çam (21), Hakkari'de düzenlenen...

19.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:36
Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Pyade Er Abdullah Çam (21), Hakkari 'de düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Mardin'e uğurlandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Ağaçlı mevkiinde, nöbet değişimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Er Abdullah Çam'ın cenazesi dün akşam Hakkari'ye getirildi. Şehit Çam için bugün Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, asker ve polisler katıldı. Koronavirüs nedeniyle törene sosyal mesafe kuralı uygulandı.
Şehit Piyade Er Çam'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan Şehit Çam, yapılan dualarla helikopterle memleketi Mardin'e uğurlandı. HAKKARİ-Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kalp Krizi, Hakkari, Güncel
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