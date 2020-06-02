HAKKARİ Normalleşme süreci başladı, dağcılar 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat dağlarına çıktı

Normalleşme süreci başladı, dağcılar 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat dağlarına çıktıHAKKARİ'nin Cilo-Sat Dağları, normalleşme süreci kapsamında ziyarete açıldı.

02.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:04
Normalleşme süreci başladı, dağcılar 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat dağlarına çıktı
HAKKARİ'nin Cilo-Sat Dağları, normalleşme süreci kapsamında ziyarete açıldı. Hakkari Cilo Dağcılık ve Zirve Dağçılık kulüplerine üye 5 dağcı, Cilo Dağı eteğindeki Mergan Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenledi.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, yaklaşık 2 aydır çıkılmasına izin verilmeyen Cilo-Sat Dağları, normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilere açıldı. Güvenlik gerekçesiyle yıllarca yasaklı olan ve geçen yıl özel izinle çıkılmasına izin verilen, 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın bu yılki ilk ziyaretçileri, Cilo Dağcılık ve Zirve Dağcılık kulüplerine üye dağcılar oldu. En son geçen yıl Ramazan Bayramı'nda Cilo Dağına tırmanan ve burada 3 gün kamp kuran Cilo Dağcılık ve Zirve Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu ve beraberindeki dağcılar, normalleşe süreci ile birlikte bu yıl da Cilo-Sat Dağları'nın Mergan Yaylası'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. 7 saat süren yürüyüşte dağcılar, yamaçlarda akan buzul suları ve yayladaki rengarenk çiçeklere hayran kaldı. Dağcılar, muhteşem doğa güzelliklerini fotoğraflarken, hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.
HAKKARİ'NİN DAĞLARI TURİZME AÇILSIN
Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, normalleşme süreci ile birlikte Cilo-Sat Dağları'na çıkan ilk dağcı kafile olduklarını belirterek, "Öncü grup olarak Cilo Dağları'nın son halini görmek ve bu bölgeye yapacağımız turizm faaliyetleri için bir ön keşif adına sadece beş kişi geldik. Geçen yıl özel izinle gelmiştik. İnşallah yakın zamanda ilimiz turizmine ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak adımlar atılır. Bu bağlamda bizler Hakkari'de faaliyet gösteren dağcılık ve doğa sporları kulüpleri olarak yıllardır Hakkari'nin dağlarını, doğasını, buzullarını, endemik çeşitliliğini, yaylalarını ve turizm potansiyelini tanıtmaya çalışıyoruz. Hakkari'de tırmanışlar, doğa yürüyüşleri ve rafting faaliyetleri düzenliyoruz. Amacımız, bu güzelliklere sahip kentimizi ülkemiz insanına tanıtmak ve Türkiye'nin her yerinden insanların gelip buraları görmesidir. Geçen hafta Hakkari Valimiz İdris Akbıyık'ın bir açıklaması oldu. 'Biz Hakkari'nin Cilo-Sat Dağları'nı turizme açıyoruz' dedi. Bu açıklama biz dağcıları ve doğa sporları yapan bütün insanları gerçekten heyecanlandırdı. İnşallah yakın zamanda Hakkari dağlarında gruplar halinde dağcı, fotoğrafçı ve doğa severleri burada görürüz" dedi. HAKKARİ Normalleşme süreci başladı, dağcılar 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat dağlarına çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hakkari, Güncel, Haber

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