Hakkari organize sanayi bölgesine kavuşuyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor.

02.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:52
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor. Hakkari'nin artık terör diye bir problemi kalmıyor inşallah." dedi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde organize sanayi bölgesi (OSB) kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Vali Akbıyık başkanlığında valilik konferans salonunda "Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Akbıyık, ilçeye bağlı Büyükçiftlik beldesi yakınındaki alanın yer tahsisinin yapılmasıyla OSB'nin kuruluş aşamasına geçtiklerini söyledi.
Sermaye oranına göre müteşebbis heyetinin oluşturulduğunu aktaran Akbıyık, altyapı eksikliklerini giderdikten sonra gerekli planlamalar çerçevesinde Hakkari'den, diğer bölgelerden ve İran'dan birçok yatırımcının bölgeye yatırım yapacağını vurguladı.
OSB'nin kentin gelişmesi, kalkınması ve ülke ekonomisine katkı sunulması açısından önemli bir yatırım olacağını ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:
"Hakkari'de güzel hizmetler yapılıyor. TOKİ konutları bitti, anahtar teslimi başladı. Yine Yüksekova'da 700'e yakın polis lojmanı yapılıyor. İki yıl içinde yapılan 18 okul büyük oranda bitirildi. Sağlıklı Yaşam Merkezimiz, 112 Acil Servis istasyonları ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü hizmet binası bitirildi. Belediyeyle ilgili de güzel işler yapılıyor. Yüksekova'da şehir içi beton yol çalışması başladı. Diğer yatırımlar da gerek belediye gerekse de diğer ilgili kurumlarca hızlı şekilde yapılacak."
Belediye bünyesinde "2020-2023 Gelişim ve Dönüşüm Projesi" hazırladıklarını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:
"Zap Vadisi'nde çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Hakkari'nin nefes alacağı bir yer olacak. Mir Kalesi'nin halka açılması için proje hazırlandı. İçme suyuyla ilgili bu sene ilk etapta 10 sondaj planladık. Otluca'da bulunan suyu da arıtma sistemiyle inşallah şebekeye katacağız ve Hakkari'nin 100 yıl su problemi olmayacak. Kentteki işsizlik sorununa yönelik de proje ve çalışmalarımız devam ediyor. Hakkari tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor. Hakkari'nin artık terör diye bir problemi kalmıyor inşallah. Yurt içinde hiçbir sorunumuz yok. Sınırda olmamızdan dolayı zaman zaman birtakım olumsuzluklar olabiliyor."
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca da sürecin işleyişi hakkında katılımcılara bilgi vererek, "Organize sanayi bölgesine tüzel kişilik kazandırarak imar ve projelendirme aşamasına geçeceğiz. Ardından bakanlığa kredi desteği için başvuracağız ve sağlanacak destekle OSB'nin yapım aşamasını başlatacağız." dedi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ile bazı kurum amirleri katıldı. Hakkari organize sanayi bölgesine kavuşuyor

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, OSB, Güncel, Haber

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