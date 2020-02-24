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Hakkari özel harekat polislerine çığ eğitimi

Hakkari özel harekat polislerine çığ eğitimiHAKKARİ'de özel harekat polislerine çığ eğitimi verildi.

24.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:20
özel harekat polislerine çığ eğitimi
HAKKARİ'de özel harekat polislerine çığ eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 1'i bayan 39 erkek olmak üzere 40 özel harekat polisine, Özel Harekat Daire Başkanlığı'nca gönderilen 5 uzman personel tarafından kış şartlarında doğada arama kurtarma eğitim verildi. Müdürlük binasında dua ve kurban kesiminin ardından karda yürüyüş teknikleri, arama kurtarma, teknik malzemenin karda kullanımı ve tanıtımı, çığ oluşması ve çığ testi gibi konularda verilen eğitim programına İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın yanırısa, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ile özel harekat polisleri katıldı.
Hakkari özel harekat polislerine çığ eğitimi

Özel Harekat Daire Başkanlığı, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA


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