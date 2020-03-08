Hakkari polis gücü Adıyaman'da derece ile döndü
Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü, Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızları Judo müsabakasında derece ile döndü.
08.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:13
Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü, Adıyaman 'da düzenlenen Anadolu Yıldızları Judo müsabakasında derece ile döndü.
Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü antrenörü polis memuru Ayhan Avcı, 12 ilden 146 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızları Judo müsabakalarında derece ile döndüklerini söyledi. Avcı, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6-8 Mart 2020 tarihleri arasında Adıyaman ilinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızları Judo müsabakalarında Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü olarak katılım sağladık. Sporculardan 44 kiloda Büşra Açar 2'nci, 42 kiloda Kadir Erdal 3'ncü, 57 kiloda Mina Orhan 2'nci, 52 kiloda Helin Yağmur Duman ise yarı final şampiyonu oldu ve Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı" dedi.
Dereceye giren sporcular asker selamı ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - HAKKARİ
Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü antrenörü polis memuru Ayhan Avcı, 12 ilden 146 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızları Judo müsabakalarında derece ile döndüklerini söyledi. Avcı, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6-8 Mart 2020 tarihleri arasında Adıyaman ilinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızları Judo müsabakalarında Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü olarak katılım sağladık. Sporculardan 44 kiloda Büşra Açar 2'nci, 42 kiloda Kadir Erdal 3'ncü, 57 kiloda Mina Orhan 2'nci, 52 kiloda Helin Yağmur Duman ise yarı final şampiyonu oldu ve Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı" dedi.
Dereceye giren sporcular asker selamı ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Hakkari polis gücü Adıyaman'da derece ile döndü
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