Hakkari Polis ve Asker ile Çukurcalılardan Şenlikte Kol Kola Halay

Kaynak: DHA

Polis ve asker ile Çukurcalılardan şenlikte kol kola halayHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, belediye tarafından, baharın gelişinin kutlandığı 'Zippe Şenliği' düzenlendi. Şenliğe katılan Çukurcalılar, polis ve askerle kol kola girerek, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay oynadı.Çukurca'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe; Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Davetlilere, şenlikte yemek ikramında da bulunuldu. Yemeğin ardından davetliler, polis ve askerler ile kol kola girerek, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Şenlikte yumurta tokuşturma ve yoğurt yeme yarışması gibi çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Kaymakam Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan eşi Nazlı Gökçen Ayca ile yumurta tokuşturdu.Kaymakam Ayca, bölgenin sözlü tarihini araştırdıklarını, bu kapsamda yöre sakinlerinin 'zippe' olarak adlandırdığı şenliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ayca, Nasıl insanlar için yemek, su içmek çok önemliyse toplumlar için de kültürlerini devam ettirmek aynı şekilde çok önemlidir. Bu etkinliği düzenlememizin sebeplerinden bir tanesi budur, Çukurca'nın kültürünü devam ettirmek. Çukurcayı güzel özellikleri ile ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu her fırsatta, her platformda dile getiriyoruz. Çukurca gerçekten tarihi derinliği olan antik bir yer, eski bir yerleşim ve çok önemli değerlere sahip. Bizim de gerek Çukurca Kaymakamlığı gerekse Çukurca Belediyesi olarak görevimiz, bu özellikleri ön plana çıkarmak. Sadece bölge insanın değil Türkiye'nin de tanıyacağı, bileceği bir yer haline getirmek. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar katkı yapmaya çalıştık. İnşallah çok daha güzel şeyler olacak. Artık Çukurca, terör olayları ile değil bu tür güzel etkinliklerle anılsın. Bu tür etkinliklerin yapılması bizleri de mutlu ediyor diye konuştu.