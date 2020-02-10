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Hakkari polisinden engelli çocuğa tekerlekli sandalye desteği

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşayan bedensel engelli Ümmü Gülsüm Gök'e tekerlekli sandalye hediye etti.

10.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:52Hakkari polisinden engelli çocuğa tekerlekli sandalye desteği
Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşayan bedensel engelli Ümmü Gülsüm Gök'e tekerlekli sandalye hediye etti.
Kentte görev yapan TDP ekipleri görevlerinin yanı sıra halka yönelik sosyal projeler de hayata geçiriyor.
Bu çerçevede Yeni Mahallede yaşayan Gök ailesini ziyaret eden ekipler, doğuştan bedensel engelli 14 yaşındaki Ümmü Gülsüm Gök ile yakından ilgilendi.
Ekipler, daha sonra Gök'ü, hediye ettikleri tekerlekli sandalyeye oturttu.
Gök'ün babası Muhacir Gök, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kızının 14 yıldır yatalak olduğunu söyleyerek, ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Ümmü Gülsüm, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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