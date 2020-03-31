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Hakkari polisinden 'evde kalın' anonsu

Hakkari polisinden 'evde kalın' anonsu Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında zırhlı araçlarda anons yaparak vatandaşlara gerekmedikçe evlerinden çıkılmamaları uyarısında bulundu.

31.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:53
Hakkari polisinden 'evde kalın' anonsu
HAKKARİ - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında zırhlı araçlarda anons yaparak vatandaşlara gerekmedikçe evlerinden çıkılmamaları uyarısında bulundu.
Korana virüsün görüldüğü iki ülkeye komşu olan Hakkari'de önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Hakkari Valiliğinin talimatı doğrultusunda tüm önlemlerin ivedilikle alındığı kentti; belediye, trafik araçları ve zırhlı araçlardan peş peşe anonslar yapılarak gerekmedikçe dışarı çıkılmaması isteniliyor.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkan vatandaşları uyararak, "Değerli Hakkarililer, evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle zorunlu haller dışında dışarı çıkmamanızı sizden önemle rica ediyoruz. Lütfen evlerimize dönelim. Yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden çıkmasın" anonsu yapıldı.
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Hakkari polisinden ’evde kalın’ anonsu

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Yerel

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Hakkari polisinden 'evde kalın' anonsu
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