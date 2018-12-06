Hakkari Polisinden Sıcak Yardım

06 Aralık 2018 Perşembe 14:05



06 Aralık 2018 Perşembe 14:05

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk havanın arttığı kentte kendi elleriyle çocukları giydirdi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 'Polis-Halk' ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla il genelinde yaptıkları ev, okul ve kurum ziyaretleriyle yöre halkından tam not aldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Çocuklar Üşümesin" sloganı çerçevesinde Şehit Çetin Deniz İlkokulunda maddi açıdan dezavantajlı durumda bulunan öğrenciler, 'Kanka Polis' mağazasında giydirdi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Büro Amiri Komiser Halil İbrahim Avşar ve beraberindeki polis ekipleri, Kanka Polis mağazasına davet ettiği öğrencileri kendi elleriyle giydirdiler.Her hafta farklı okullarda maddi durumu iyi olmayan çocukları tespit ederek giydiren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden okul yönetimi ile vatandaşlar, polisi her zaman yanlarında buldukları için mutlu olduklarını söylediler. - HAKKARİ