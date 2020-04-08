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Hakkari polisinden sosyal mesafe hassasiyeti

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis memurlarının görev yaptıkları her alanda sosyal mesafe kuralına en iyi şekilde riayet etmeleri vatandaşlara örnek oldu.

08.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:53
Hakkari polisinden sosyal mesafe hassasiyeti

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis memurlarının görev yaptıkları her alanda sosyal mesafe kuralına en iyi şekilde riayet etmeleri vatandaşlara örnek oldu.


Hakkari polisi, korona virüsle mücadele kapsamında cadde ve sokaklar başta olmak üzere kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına en iyi şekilde uyuyor. Virüsle mücadelede değişik noktalarda ve kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyan Hakkari polisi, örnek bir davranış sergiledi. Kurala özen göstererek farkındalık oluşturmaya devam eden Hakkari polisi vatandaşlara da örnek teşkil etti.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın korumaları başta olmak üzere kentin değişik noktalarında görev yapan polis memurlarının "sosyal mesafe" kuralına en iyi şekilde uyması birçok vatandaşa ise örnek oldu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Polis, Güncel
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