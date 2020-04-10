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Hakkari polisinden 'Uzun İnce Bir Yoldayım' klibi

HAKKARİ il Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Polis için söyle" klibi hazırladı.

10.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:04
Hakkari polisinden 'Uzun İnce Bir Yoldayım' klibi

HAKKARİ il Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Polis için söyle" klibi hazırladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Polis için söyle" klibi hazırladı. Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü, Hakkari'de değişik noktalarda görev yapan trafik, özel harekat, terörle mücadele, bomba imha uzmanı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubelerinde görevli polis memurları tarafından seslendirildi. Zap Suyu, karlı dağlar ve üs bölgeleri ile yapılan operasyonlardan çekilen görüntülerin yer aldığı klip, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da sosyal medya hesabında paylaşıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hakkari, Polis, Güncel
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