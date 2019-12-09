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Hakkari proje sayesinde ilk defa çukurca'yı gördüler

Proje sayesinde ilk defa Çukurca'yı gördülerHakkari Üniversitesi'nce hayata geçirilen 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor Projesi' kapsamında 75 kadın, Irak sınırındaki Çukurca ilçesini ilk kez gezdi.

09.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:32
Proje sayesinde ilk defa 'yı gördüler
Üniversitesi'nce hayata geçirilen 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor Projesi' kapsamında 75 kadın, sınırındaki Çukurca ilçesini ilk kez gezdi.
'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor Projesi' kapsamında 75 kadın, iş hayatına hazırlanıyor. Kurslarda meslek edinen kadınlar, kente 70 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca'daki tarihi değirmen, türbe ve kale evleri gezerek bilgi aldı. Proje sayesinde Çukurca'ya ilk defa geldiklerini belirten kursiyer Züleyha Engin, Hakkari Üniversitesi'ne teşekkür etti. Engin, proje sayesinde gezme imkanı bulduklarını belirterek, Bundan sonrasında çok farklı yerleri göreceğimize inanıyorum. Hakkarili olduğum halde ilk defa Çukurca'ya geliyorum. Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi Firdevs hocamıza teşekkür ediyorum dedi.
Hakkari proje sayesinde ilk defa çukurca'yı gördüler

Çukurca, Hakkari, Irak, Güncel

Kaynak: DHA


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