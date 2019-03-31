Hakkari Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Hakkari için sandığa giden vatandaşlar, Hakkari Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi BDP'den yana olmuştu. Peki, Hakkari seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Hakkari'de kim önde? Hakkari seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

HAKKARİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Hakkari Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Cüneyt Epcim, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. CHP'den Metin Koparan, İYİ Parti'den Yaşar Yorulmaz gösterildi. DSP adına Nursel Kızılırmak, SP adına Rahmi Çiftçi, Hakkari Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

HAKKARİ İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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HAKKARİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Hakkari'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Hakkari'de 2014 Yerel Seçimlerde BDP adına Dilek Hatipoğlu, AK Parti adına Osman Kızılban aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre BDP % 66,83 oy oranı ile Hakkari Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 26,07 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. BTP'den Nail Dişbudak% 2,49 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.