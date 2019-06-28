28.06.2019 15:22
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Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan asker, memleketi Tokat'a uğurlandı.

Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan asker, memleketi Tokat 'a uğurlandı.

Çukurca ilçesindeki Şehit İstikam Uzman Çavuş Anıl Yalap Üs Bölgesine gece saatlerinde teröristler tarafından yapılan makineli tüfek tacizi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şehit Yıldırım için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Vali Vekili Cüneyt Epcim , vali yardımcıları Mustafa Duruk, Aziz Gölbaşı ve Ali Koç , Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk , Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci , eski AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat , asker ve polisler katıldı.

Şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, İl Müftü Vekili Osman Doğan tarafından yapılan duayla sona erdi. Şehidin naaşı memleketi Tokat'a gönderilmek üzere askeri helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na uğurlandı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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