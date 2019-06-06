Hakkari şehidinin naaşı baba ocağında

Hakkari
'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerin naaşı Ankara
'nın Sincan
ilçesinde bulunan baba ocağına getirildi.
Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Fatih Öz
'ün (24) naaşı sabah düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Şehidin naaşı Ankara'nın Sincan ilçesindeki evine getirilerek helallik istendi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz için Ahmet Hamdi
Aksi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı memleketi Ayaş
ilçesi Ferruz köyünde toprağa verilecek. - ANKARA
Kaynak: İHA
Ankara
, Hakkari
, Güncel