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Hakkari şehit annesi, yollarının yapılmasını istedi

Şehit annesi, yollarının yapılmasını istediHakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 2 çocuğu şehit, 2 çocuğu da gazi olan Canı Çoruh (70), evlerinin yolu kötü olduğu için torunlarının rahat okula gidemediklerini belirterek, yetkililerden yolunun onarılmasını istedi.

26.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:35
Şehit annesi, yollarının yapılmasını istedi
Hakkari'nin ilçesi Dağlıca bölgesinde 2 çocuğu şehit, 2 çocuğu da gazi olan Canı Çoruh (70), evlerinin yolu kötü olduğu için torunlarının rahat okula gidemediklerini belirterek, yetkililerden yolunun onarılmasını istedi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde 2011 yılında yapımı devam eden karakolda görev yapan güvenlik korucuları Seyhan ve Resul Çoruh kardeşler, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Olayın ardından şehit kardeşlerin ailesi Yüksekova ilçe merkezine taşınarak yaşamlarını burada sürdürmeye başladı. Uzun süredir Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan şehit annesi Canı Çoruh, evlerinin yolu kötü olduğu için torunlarının rahat okula gidemediğini, yetkililerden yolunun yapılması talebinde bulundu. Kış aylarında yağan karla yolların çamurla kaplandığını anlatan Çoruh, torunlarının bu nedenle okula gidemediğini anlattı.
ŞEHİT GAZİ SEN'DEN AİLEYE ZİYARET
Şehit Gazi Sen Hakkari İl Başkanı ve şehit kızı olan Şirin Adıyaman da, Çoruh ailesini evlerinde ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi ve şehit kardeşlerin çerçeveli fotoğraflarını anne Çoruh'a hediye etti. Şehitlerin evlerinin önünde Seyhan ve Resul adına birer fidan da diken Adiyaman, Şehit ailemizi ziyaret ederek dertlerini dinledik. Ailemizin tek derdi şuan evlerine giden yolun kötü olması. Tek istedikleri evlerinin yolunun yapılması. Ben de bir şehit kızıyım. hepimizin acısı aynı bu acımızın bitmesini istiyoruz. Şehit ailesi olduğumuzdan gurur duyuyoruz. Hep devletimizin ve vatanımızın yanındayız. Annemizin şehit olan 2 çocuğunun fotoğraflarını hediye ettik. 2 şehidimizin adına evlerinin önüne çam ağacı diktik. Şehitlerimizin ömür boyu fidanları olacak ve çocukları hep gurur duyacaklar dedi.
Hakkari şehit annesi, yollarının yapılmasını istedi

Yüksekova, Güncel

Kaynak: DHA


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