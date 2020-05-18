HAKKARİ Şehit asker, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketine uğurlandı

Şehit asker, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketine uğurlandıHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şarapnel parçasının isabet etmesi sonu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine...

HAKKARİ Şehit asker, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketine uğurlandı
18.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:56
Şehit asker, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketine uğurlandı
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şarapnel parçasının isabet etmesi sonu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.Şehit asker, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.
Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Çukurca'nın Gezgintepe mevkisinde, 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan ve kafasına şarapnel parçası isabe eden Çakır, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.
Törene, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, asker ve polisler katıldı.Törende, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulandı. Şehit Piyade Er Çakır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan Şehit Çakır, yapılan dualarla helikopterle memleketi Adana'ya uğurlandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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