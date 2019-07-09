09.07.2019 19:59
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hakkari şehitleri için EGM'den taziye mesajı

Hakkari şehitleri için EGM

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari'de şehit düşen iki asker için sosyal medya hesabı twitter üzerinden taziye mesajı içeren paylaşımda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari'de şehit düşen iki asker için sosyal medya hesabı twitter üzerinden taziye mesajı içeren paylaşımda bulundu.

Hakkari'de askeri araca düzenlenen terör saldırısından sonra EGM sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Mesajda, "Hakkari'de askeri araca teröristlerce uzak mesafeden yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'na Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Hakkari, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:17   Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü
21:15   Seydikemer'de yangın
21:15   Yakalanınca balkondan atlayan Iraklı hırsızın ayağı kırıldı
21:13   - Bursa'da hamile köpeği "havlıyor" diye tüfekle katlettiler
21:05   Silah satıcısını bacağından vurdu, kurşunların arasında kalan müşteri ölümden kıl payı kurtuldu.
21:03   Ordu'da 3 kişi denizde akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirdi
21:02   Özalp'ta trafik kazası; 6 yaralı