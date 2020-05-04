Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

HAKKARİ Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi

Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildiHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terörör örgütü PKK'ya ait 5 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

04.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:58
Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terörör örgütü PKK'ya ait 5 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Şemdinli İlçesi Tütünlü Köyü ve Seve Mahallesi kırsal alanına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, 5 adet uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 77 metre kablo, 1 pil bloğu ve 2 adet küçük pil, 1 adet T40 bomba atar mühimmatı, 2 fünye, 1 akü, 2 güç kaynağı, 1 AK-47 kalaşnikof şarjörü ve 30 adet silaha ait fişek, 23 metre infilaklı fitil, 9 koli bandı, 25 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen patlayıcı maddeler olay yerinde etksiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-
HAKKARİ Şemdinli’de 5 EYP düzeneği ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şemdinli, Hakkari, PKK, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ’sahte şafak’ tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor Haberler
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bakan Selçuk’tan LGS’ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru Haberler
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı’na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi Haberler
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Haberler››Güncel››HAKKARİ Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:52: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 14:52: Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan "Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin taciz edildiği" iddiasına... - Haber 14:52: Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürüyor - Haber 14:51: Yasakta sokağa maskeyle çıkıp gezdi - Haber 14:51: Doç. Dr. Çağ: Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor - Haber 14:34: Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor - Haberler 14:36: Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti - Magazin 14:07: Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru - Haber 13:42: Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı - Haber 07:55: Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı - Magazin