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HAKKARİ Şemdinli'de belediyeden derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon

Şemdinli'de belediyeden derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyonHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen 2 kardeşe, Belediye Başkanı Tahir Saklı, televizyon hediye etti.

26.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:19
Şemdinli 'de belediyeden derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen 2 kardeşe, Belediye Başkanı Tahir Saklı, televizyon hediye etti.
Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenciler, evlerinde derslerini bilgisayar ve televizyon üzerinden takip ederken, imkanı olmayanlara ise çeşitli destekler veriliyor. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da evlerinde bilgisayar ve televizyon olmayan 2 kardeşe televizyon alarak yardım etti. Beşevler Mahallesi'nde yaşayan 7'inci sınıf öğrencisi Kasım ile 3'üncü sınıfa giden kardeşi Muhammet Çelik için alınan televizyon, belediye görevlileri tarafından kurulumu yapılarak aileye teslim edildi. Belediye Başkanı Saklı, ailenin çocukları için kendilerinden televizyon istediğini ve bu talebi hemen yerine getirdiklerini belirtti.
Çocukların annesi Semiha Çelik ise maddi durumlarını kötü olduğunu belirterek, "Çocuklarım evde televizyon olmadığı için derslerini takip edemiyorlardı. Çocuklarımın bu sıkıntısını gideren Belediye Başkanımız Tahir Saklı'ya teşekkür ediyoruz" dedi. HAKKARİ Şemdinli’de belediyeden derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tahir Saklı, Şemdinli, Güncel

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HAKKARİ Şemdinli'de belediyeden derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon

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Haberler ›› Güncel ››HAKKARİ Şemdinli'de belediyeden derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon - Haberler

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