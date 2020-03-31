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HAKKARİ Şemdinli'de evinden çıkamayanlara 2 öğün yemek dağıtılıyor

Şemdinli'de evinden çıkamayanlara 2 öğün yemek dağıtılıyorHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 65 yaş ve üstü, ihtiyaç sahibi ile kronik hastalığı olan 40 kişiye her gün 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

31.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:52
Şemdinli 'de evinden çıkamayanlara 2 öğün yemek dağıtılıyor
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 65 yaş ve üstü, ihtiyaç sahibi ile kronik hastalığı olan 40 kişiye her gün 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ederken, evden çıkamayan 65 yaş ve üzeri kişiler ile hastalara her gün 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Belediye bünyesinde hijyenik ortamda hazırlanan yemekler, sefer tasları içerisinde vatandaşlara ulaştırılıyor. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, başlattıkları çalışmayı özenle sürdürdüklerini söyleyerek, "Belediye olarak vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 40 vatandaşımıza günlük 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek dağıtıyoruz. Bu süreçte 150 aileye de ekmek yardımı yapıyoruz. Bu aileler belirli bir yaş gurubunda olanlar. Hem ekonomik hem de sağlık durumundan yemek yapamayan ailelerdir. Halkımıza tekrar buradan sesleniyoruz, bizim için ve kendileri için evde kalsınlar sokağa çıkmasınlar. Biz halkımızın hizmetindeyiz. Ayrıca 153 hattımız 24 saat açık ve gelen bütün aramalar kayıt altına alınıyor ve değerlendiriliyor" dedi.
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HAKKARİ Şemdinli’de evinden çıkamayanlara 2 öğün yemek dağıtılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Şemdinli, Güncel

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HAKKARİ Şemdinli'de evinden çıkamayanlara 2 öğün yemek dağıtılıyor
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