20.06.2019 16:47
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HAKKARİ Şemdinli'de patlama: 2 çoban yaralandı

Şemdinli'de patlama: 2 çoban yaralandıHakkari'nin Şemdinli ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çoban yaralandı.

Şemdinli'de patlama: 2 çoban yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çoban yaralandı. Hastanede kaldırılan çobanlardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Patlama, Şemdinli ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Tütünlü Köyü'ne bağlı Servere Yaylası'nda bugün öğle saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yaylada koyun sürüsüne çobanlık yapan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, arazide cinsi henüz bilinmeyen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan çobanlardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, patlama ile ilgili soruşturma başlattı.HAKKARİ Şemdinli'de patlama: 2 çoban yaralandı
Kaynak: DHA
Hakkari, Şemdinli, Güncel

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