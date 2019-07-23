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HAKKARİ Şemdinli'de üs bölgesi yolunda patlama 1 ölü, 1 yaralı

Şemdinli'de üs bölgesi yolunda patlama 1 ölü, 1 yaralı (2)CENAZE HELİKOPTERLE ŞEMDİNLİ'YE GETİRİLDİHakkari'nin Şemdinli İlçesi Zirvintepe üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik'in (26) cenazesi, Hakkari...

23.07.2019 20:31
HAKKARİ Şemdinli'de üs bölgesi yolunda patlama 1 ölü, 1 yaralı
Şemdinli'de üs bölgesi yolunda patlama 1 ölü, 1 yaralı (2)
CENAZE HELİKOPTERLE ŞEMDİNLİ'YE GETİRİLDİ
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Zirvintepe üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik'in (26) cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından helikopterle Şemdinli ilçesine, buradan da Günyazı Köyü Yeşilöz mezrasına getirildi.
TABUTU TÜRK BAYRAĞINA SARILDI
Mezrada Çelik için düzenlenen törene Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, askeri yetkililer, kurum amirleri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan töreni ardından Türk bayrağına sarılı Çelik'in cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra gözyaşları arasında toprağa verildi. HAKKARİ Şemdinli'de üs bölgesi yolunda patlama 1 ölü, 1 yaralı

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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