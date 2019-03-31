Hakkari Şemdinli ve Çukurca'da AK Parti Adayları Kazandı

Şemdinli
ve Çukurca
'da AK Parti
adayları kazandı
HAKKARİ, (DHA
)- HAKKARİ'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin iki belediye başkan adayı
seçimi kazanırken, yeni ilçe Derecik
'te AK Parti adayı, bağımsız adaya fark attı. Hakkari Merkez
ve Yüksekova
ilçelerinde ise seçimi yine HDP
'nin belediye eş başkanları kazandı.
Yerine kayyum atanan Hakkari Merkez ve Yüksekova'da HDP'nin eş başkan adayları seçimi kazanırken, daha önce HDP'de olan ve yerlerine yine kayyum atanan Şemdini ve Çukurca ilçelerinde ise AK Parti adayları seçimi önde bitirdi. Hakkari'de HDP'den Belediye Eş Başkanları Cihan Kahraman, Seher Kadiroğlu Ataş
, Yüksekova'da ise Remziye Yaşar
ve İrfan Sarı
kazandı.
CİHAN KAHRAMAN
1977 yılında Hakkari'de dünyaya gelen HDP Hakkari Belediye Eş Başkan Adayı Cihan Kahraman, ilk, orta ve lise öğrenimini Hakkari'de tamamladı. Hakkari Belediyesi'nde 15 yıl işçi, 3 yıl da DİSK Genel İş Hakkari Şube Başkanlığı yapan Kahraman, evli ve dört çocuk babası.
SEHER KADİROĞLU ATAŞ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1986 yılında dünyaya gelen Seher Kadiroğlu Ataş, ilk, orta ve lise öğrenimi Yüksekova'da tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Maliye
Bölümü'nü bitirdi. 2012 de ayrı bir uzmanlık alanı olan iş ve meslek danışmanı olarak Van
İşkur İl Müdürlüğü'nde işe başladı. Kısa bir memuriyetten sonra 2017 yılında 679 nolu KHK ile ihraç edildi. Memuriyet döneminde KESK e bağlı BES şubesinde yöneticilik ve eşbaşkanlık yaptı. Mezopotamya
ekoloji hareketinde 3 dönem eş sözcülükle birlikte ekoloji aktivistliği yaptı. Kadın çalışmaları sendikal ve ekoloji çalışmalarıyla devam eden Ataş evli.
YÜKSEKOVA EŞ BAŞKANI REMZİYE YAŞAR
Remziye Yaşar, 1984
yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca
köyünde dünyaya geldi. Lise mezun olan Yaşar, 9 nüfuslu Yaşar ailesinin en büyüğü olan Yaşar, bekar.
İRFAN SARI
HDP'nin Yüksekova Belediye Eş Başkanı olan İrfan Sarı, 4 Nisan
1967 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçeside dünyaya geldi. Memur bir babanın 10 çocuğundan üçüncüsü olarak dünyaya gelen Sarı, lise mezunu. Ortaöğretim döneminde başladığı erkek terziliğinde usta oldu. Bu arada meslek örgütünün yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Birçok çevre ve edebiyat sitesine makaleler yazıp üye oldu. Okurlarının isteğiyle şiir ve öykülerinin bir bölümünü 2007 yılında 'Kar
Suyun Sırtında' adlı ilk kitabında topladı. 2018 yılında ise Alüsa adlı öykü kitabı yayınlandı.
ŞEMDİNLİ VE ÇUKURCA'DA AK PARTİ SÜPRİZ YAPTI
HDP'nin 2014 Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde kazandığı Çukurca ve Şemdinli ilçelerini bu kez AK Parti kazandı. Çukurda'dan Ensar Dündar
, Şemdinli'de ise Tahir Saklı
resmi olmayan sonuçlara göre yeni belediye başkanları oldu.
Daha önceki yerel seçimlerde belde olan ve ilçeye dönüştürülen Derecik'te mevcut Belediye Başkanı Ak
Partili Ekrem Çetinkaya
, rakibi olan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kasım Demir
'e fark atarak, yine belediye başkanı seçildi.
ENSAR DÜNDAR
Ensar Dündar, 1978 yılında Çukurca'da dünyaya geldi. İlk, orta öğrenimini Çukurca ilçesinde tamamladıktan sonra lisans eğitimini işletme üzerine yaptı. Yüksek lisans eğitimini, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine tamamladı. Çukurca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak 1997 senesinde göreve başladı. 6 yıl Kızılay
Şube Başkanlığı, 3 yıl Çukurca Spor Kulübü Başkanlığı, Hakkari İş-Kur İl Müdür Yardımcılığı, Hakkari Valiliği
Zarar Tespit Komisyonu Sekretarya Sorumluluğu görevlerini yapan Dündar, evli ve üç çocuk babasıdır.
TAHİR SAKLI
1969 yılında Şemdinli'de dünyaya geldi. 2001 yılında AK Parti'de kurucu ilçe başkanı seçilen ve 8 yıl bu görevi yapan Saklı, 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti'den Hakkari'de milletvekili aday adayı oldu. Saklı, evli ve 3 çocuk babası
DERECİK ADAYI ÇETİNKAYA
Ekrem Çetinkaya, 1971 yılında Derecik ilçesinde dünyaya geldi, ilk ve orta öğretinimini Derecik'te tamamladı. Açıköğretimde liseyi bitirdi. 2014 yerel seçimlerinde Derecik'te AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde de oyların büyün çoğunluğunu alarak ikinci kez AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Çetinkaya, evli ve 5 çocuk babasıdır.
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(Tür: Yurt)
Şemdinli, Hakkari, Çukurca, AK Parti, Güncel
Kaynak: DHA