15 Mart 2019, 15:24
»»

Hakkari, Siirt ve Şırnak İçin "Yoğun Kar Yağışı" Uyarısı

Hakkari, Siirt ve Şırnak İçin "Yoğun Kar Yağışı" Uyarısı

Meteoroloji tarafından, hafta sonu Hakkari ile Siirt'in Pervari, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji tarafından, hafta sonu Hakkari ile Siirt'in Pervari, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, hafta sonu Hakkari ile Siirt'in Pervari, Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar ve yetkililerin, ulaşımda aksama, buzlanma, don, tipi, çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Güncel
Kaynak: AA