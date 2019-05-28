HAKKARİ SINIRA SEVKİYAT

PKK
hedefleri, Derecik
'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor (2)
SINIRA SEVKİYAT Hakkari
'nin Derecik ilçesinde sabah saatlerınden itibaren baslayan hareketlilik devam ederken, Yüksekova
İlçesi'nden de aynı bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Öğle saatlerinde Yüksekova 3. Piyade
Tümen komutanlığından çıkan zırhlı arçların, Kuzey Irak
sınırında bulunan Derecik ilçesine doğru gittikleri gözlendi. Yüksekova Cengiz Topel
Caddesi üzerinden Derecik ilçesine doğru giden araçlar için yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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Kaynak: DHA