Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Hakkari- Şırnak
kara yolu, Çığlı köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu kapandı.
Kentte son günlerde etkili olan kar nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çukurca
ilçesine bağlı Çığlı köyü yakınında çığ düştü.
Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kapanan yolun ulaşıma açılması için kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.
Yüksekova-Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi bölgesinde de çığ meydana geldi. Karayolları ekipleri, zorlu çalışma sonucu yolu açtı.