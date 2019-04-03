Hakkari- Şırnak
karayoluna düşen çığlar temizlendi
HAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayoluna değişik noktalardan düşen çığlar temizlendi. Karayolları 114. Hakkari Şube Müdürlüğüne bağlı iş makineleri, Hakkari-Şırnak karayolu üzerindeki Serbest bölgesine 8 ayrı noktada çığ düştü. Karayolları ile özel idarenin ortaklaşa yürüttüğü ve 4 iş makinesinin 48 saat boyunca yaptığı çalışma sonucu karayolu ulaşıma açıldı.Çalışanlar esnasında ekipler, yer yer çığ altında kalma tehlikesi de yaşadılar.
Şırnak, Hakkari, Yerel
Kaynak: İHA