03 Nisan 2019, 18:38
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Hakkari-Şırnak Karayoluna Düşen Çığlar Temizlendi

Hakkari-Şırnak karayoluna düşen çığlar temizlendiHAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayoluna değişik noktalardan düşen çığlar temizlendi.

Hakkari- Şırnak karayoluna düşen çığlar temizlendi

HAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayoluna değişik noktalardan düşen çığlar temizlendi.
Karayolları 114. Hakkari Şube Müdürlüğüne bağlı iş makineleri, Hakkari-Şırnak karayolu üzerindeki Serbest bölgesine 8 ayrı noktada çığ düştü. Karayolları ile özel idarenin ortaklaşa yürüttüğü ve 4 iş makinesinin 48 saat boyunca yaptığı çalışma sonucu karayolu ulaşıma açıldı.
Çalışanlar esnasında ekipler, yer yer çığ altında kalma tehlikesi de yaşadılar. Şırnak, Hakkari, Yerel
Kaynak: İHA