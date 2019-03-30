Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü Lig Şampiyonu Oldu

Hakkari
Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, Hakkari Spor Futbol
Takımları'nı 4-0 yenerek şampiyon oldu.
Merzan Futbol Sahası'nda oynanan maçta, 90 dakika boyunca rakibine üstünlük sağlayan Hakkari Sportif Faaliyetler, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. İl Emniyet Müdürlüğü
Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayer
, AK Parti
İl Başkanı Emrullah Gür
, ve çok sayıda sporseverin izlediği maçı kazanan Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, Bölgesel Amatör Lig baraj maçında Yüksekova
Belediyespor'un rakibi oldu. - HAKKARİ
Futbol, Hakkari, Spor
Kaynak: İHA