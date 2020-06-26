HAKKARİ Su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi

Su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildiHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler, askeri üs bölgesi yolunda su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldırdı.

26.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:08
Su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler, askeri üs bölgesi yolunda su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldırdı. Saldırıda 2 işçi yaralanırken, bölgede düzenlenen hava destekli operasyonla 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Çukurca ilçesi Uzundure bölgesindeki Harkabirin Üs Bölgesi'ne su taşınması için yapılan isale hattı inşaatında çalışan yüklenici firma işçilerine dün saat 17.00 sıralarında PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda işçilerden Veysel Ateş ve Zeki Kılınç yaralandı. Yaralılar, askeri helikopterle bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
'Saldırının ardından güvenlik güçleri, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyonda saldırıyı düzenleyen teröristlerden 3'ü etkisiz hale getirildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Hakkari Valiliği'nden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerden 3'ünün etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"2. Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;25.06.2020 günü İlimiz Çukurca İlçesi Dağbaşı mevkiinde tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava destekli operasyon neticesinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hele getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 25.06.2020 günü İlimiz Çukurca İlçesi Harkabirim Üs Bölgesi yolunda su isale hattı inşaatında çalışma yapan sivil firma personeline saldırı düzenleyen teröristler arasında olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, yaralı işçileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
HAKKARİ Su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Çukurca, Hakkari, PKK, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye’de en çok izlenen ikinci film oldu Dünya
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Son dakika: Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti 3. Sayfa
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Magazin
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Güncel
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Güncel
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Çatlak Şanzel’den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum Magazin
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 3. Sayfa
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Haberler››Güncel››HAKKARİ Su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:04: Tarihi mozaikleri jandarmaya 5 milyon dolara satmaya çalışan 8 kişi yakalandı - Haber 16:03: Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı; Ölü ve yaralılar var (1) - Haber 16:03: Kemer'de çevre düzenlemeleri - Haber 16:03: Tuzla'da su altı temizliği yapıldı - Haber 16:02: HAKKARİ Su isale hattı inşaatında çalışan işçilere saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 15:23: Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor - Haber 15:08: CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti - Magazin 14:44: Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum - Magazin 14:16: Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest - Haber 13:33: Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu - Haberler