Hakkari Sümbül Dağı'na 2020 yılının ilk tırmanışı yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği ve Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyeleri, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmandı.

Hakkari Sümbül Dağı'na 2020 yılının ilk tırmanışı yapıldı
27.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:26
HAKKARİ (İHA) – Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği ve Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyeleri, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmandı.

Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari'de dağcıların kenti tanıtmak amacıyla başlattığı tırmanışlar devam ediyor. 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na doğru yola çıkan Hakkarili dağcılardan Emin Noyan, İrfan Ertunç, Ömer Kaplan, Gıyasettin Tatlı, Erdelan Ertunç, Süleyman Akmaz ve Sabahattin Ertuş, uzun bir maratondan sonra dağın zirvesine ulaşmayı başardı. 2020 yılının ilk tırmanışını Sümbül Dağı'na yapan dağcılar, geceyi zirvede geçirdiler. Dağın zirvesinde ateş yakan dağcılar, hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hakkari Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilciliği ve Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) kulübü üyeleri Hakkari'yi en iyi şekilde tanıtmak amacıyla önümüzdeki aylarda da başka noktalara tırmanışlarının süreceğini belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Dağcılık Federasyonu, Hakkari, Huzur, Spor, Haber

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