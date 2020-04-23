Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

HAKKARİ TAŞAN DERE; VEZİRLİ, ADAKLI VE KÖPRÜCÜK'Ü SULAR ALTINDA BIRAKTI

Yüksekova'da sağanak çok sayıda evde su baskınına neden oldu (2)Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak, Büyük Çayı Deresi'nin de taşmasına neden oldu.

23.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:55
Yüksekova'da sağanak çok sayıda evde su baskınına neden oldu (2)
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak, Büyük Çayı Deresi'nin de taşmasına neden oldu. Taşan dere ile Vezirli, Adaklı ve Köprücük köylerindeki birçok ev, ahır ve ekili alan sular altında kaldı. Köylüler, ahırlardaki hayvanlarının zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti.
Büyük Çayı Deresi'nin taşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Su baskını nedeniyle derelerinin önünü açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Özellikle dere kenarında bulunan Vezirli köyünde 10'a yakın evin tahliye edilmesi de istendi.
KAYMAKAM DOĞRAMACI BÖLGEDE İNCELEME YAPTI
Olay yerine gelerek incelemede bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "Buradaki esas problem şu şehirde dere yatağında ciddi manada yapılaşma var. Yapılaşma nedeniyle dere yatağına giriş de imkansız. Bu süreci zorlaştırıyor. Herkes bilmeli ki dere yatağına ev yapıyorsanız sular altında kalma ihtimaliniz var. Bunun önüne geçmek için herkesin bilinçli hareket etmesi gerekir. İnşallah yağmur dindiğinde müdahale edilecek. Şu an bu şartlar altında araçların buraya girmesi imkansız yapılar da dereye girmemizi engelliyor. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi. HAKKARİ TAŞAN DERE; VEZİRLİ, ADAKLI VE KÖPRÜCÜK’Ü SULAR ALTINDA BIRAKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Adaklı, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
23 Nisan’da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı Haberler
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı
Aşı ile ilgili müjdeyi veren Ercüment Ovalı, 3 ay sonrasını işaret etti Haberler
Aşı ile ilgili müjdeyi veren Ercüment Ovalı, 3 ay sonrasını işaret etti
23 Nisan’ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Haberler
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
AVM’ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru’dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Haberler››Güncel››HAKKARİ TAŞAN DERE; VEZİRLİ, ADAKLI VE KÖPRÜCÜK'Ü SULAR ALTINDA BIRAKTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:47: Öykü Arin, dünya çocuklarının resmini çizdi - Haber 19:46: Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı - Haber 19:46: Tatar aktivist, ramazanda muhtaçlara yardım toplamak için evinin etrafında maraton koştu - Haber 19:45: Derik polisinden 23 Nisanda doğan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması - Haber 19:44: 'Marketin önünde ekmek satma' tartışması kavgaya dönüştü: 2 yaralı - Haber 19:32: İtalya'da 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi - Haber 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:55: Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı - Haber 16:03: Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü - Magazin 14:07: Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı - Haber 13:28: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı - Haber